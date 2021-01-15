Клайпеда отмечает присоединение приморского края к Литве

Клайпеда 15 января отмечает День присоединения приморского края к Литве. В этом году из-за пандемии намечены более скромные мероприятия, чем бывало раньше. Об этом пишет газета Vakarų ekspresas.

Клайпедский край был присоединен к Литве в 1923 году, и с этого времени страна стала морским государством.

Мэр города Витаутас Грубляускас надеется, что в 2023 году столетний юбилей этого события будет должным образом отмечен по всей Литве.

В частности, свою лепту в празднование такой даты планируют внести создатели кино. Клайпедчанин продюсер Миндаугас Гудялис готовится к съемкам исторической драмы «Klaipėda, 1923». Премьера намечается на юбилейный год.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.