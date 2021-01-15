Новости Самоуправления

Клайпеда отмечает присоединение приморского края к Литве

Автор RUSRADIO LT 26

Клайпеда 15 января отмечает День присоединения приморского края к Литве. В этом году из-за пандемии намечены более скромные мероприятия, чем бывало раньше. Об этом пишет газета Vakarų ekspresas.

Клайпедский край был присоединен к Литве в 1923 году, и с этого времени страна стала морским государством.

Мэр города Витаутас Грубляускас надеется, что в 2023 году столетний юбилей этого события будет должным образом отмечен по всей Литве.

В частности, свою лепту в празднование такой даты планируют внести создатели кино. Клайпедчанин продюсер Миндаугас Гудялис готовится к съемкам исторической драмы «Klaipėda, 1923». Премьера намечается на юбилейный год.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Автор Эвелина Никанорова

Позитивная новость из Шяуляй

Автор RUSRADIO LT
В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

Автор RUSRADIO LT
Netflix: ответ британскому министру

Netflix: ответ британскому министру

Автор Эвелина Никанорова
У каждого - свое отношение к пандемии

У каждого – свое отношение к пандемии

Автор RUSRADIO LT
Посылки в Великобританию и из нее будут задерживаться

Посылки в Великобританию и из нее будут задерживаться

Автор RUSRADIO LT

Из-за загрязнений воздуха от прогулок лучше воздержаться

Автор RUSRADIO LT
Вакцинация от коронавируса началась

Вакцинация от коронавируса началась

Автор RUSRADIO LT
Сегодня кино семейное. Для детей и взрослых.

Семейное кино для детей и взрослых

Автор RUSRADIO LT