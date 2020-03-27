Клайпеда, помощь швей клайпедским больницам

Количество заболевших коронавирусом, к сожалению, растёт каждый день. Вместе с этим растёт и количество работы у людей, находящихся на передовой, — у медиков. Все мы отлично понимаем, что безопасность врачей сейчас стоит на первом месте. И это то, над чем в настоящий момент работают многие самоуправления нашей страны. К глубокому сожалению, маски, обеспечивающие необходимую безопасность наших медиков и так необходимые сегодня, сейчас практически невозможно достать: они были раскуплены задолго до того, как начался карантин. Кто-то покупал для себя, кто-то — для того, чтобы потом перепродать их втридорога. В итоге, многие медики работают без масок, рискуя собственной жизнью и жизнями своих родных и близких. Но мир не без добрых людей, и даже в такой тяжёлый момент нашлись люди, готовые помочь безвозмездно. Вашему вниманию комментарий Дарии Новицкой, одной из главных инициаторов помощи Клайпедским больницам.

Всё началось с того, что моя тётя Лилия увидела в новостях, что большой дефицит масок для врачей. Тогда решила им помочь и начала шить их сама, попросила всех своих знакомых, и буквально за несколько дней от 100 человек в группе стало более 700. Очень много людей подарили нам ткани, но она очень быстро заканчивается, и рук в этом деле тоже всегда мало, и времени очень мало. В группе швеи всегда публикуют свой опыт, лучшие схемы для работы. Очень рады, что есть не только те, кто ткань шьёт, но и те, кто, просто не умея шить, вырезает, подготавливает шаблоны, гладит шнурочки. Это очень облегчает работу швеи. Число сшитых масок превышает на сегодняшний день уже 2 тысячи. Нас можно найти в группе Фейсбук “Siuvančios paramą Klapėdos ligoninėms” или мой номер — 8-630 87585. Мы работаем ради того, чтобы отблагодарить наших врачей за их труд, потому что они стоят на первом фронте по борьбе с вирусом. С каждым днём список отделов для больниц, к сожалению, пополняется. Мы очень стараемся и очень жаль, что такая вообще ситуация сложилась с этим дефицитом. Надеемся, что эта проблема в скором времени будет решена, ну а пока будем работать дальше.