Covid-19 Новости Самоуправления

Клайпедчанам могут запретить поездки к морю

Автор RUSRADIO LT 29

В Клайпеде могут запретить поездки к морю даже местным жителям.

С такой инициативой намерена выступить местная полиция, если люди не будут придерживаться правил карантина. С началом оттепели гулять на море отправляется все больше людей, особенно в выходные. По словам полиции, машин на парковках и обочинах – как летом.

Гулять на свежем воздухе не запрещено, но отдыхающие должны быть в масках и не толпиться. А также – не пересекать границ своего муниципалитета, напоминает полиция.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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