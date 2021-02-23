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Клайпедская полиция просит ограничить подъезд к морю

Автор RUSRADIO LT 741

Клайпедская полиция намерена просить власти города ограничить движение около моря. 

В выходные, с приходом тепла, клайпедчане заполонили парковки около пляжей Мелнраге. Об этом пишет газета Klaipeda.

Полиция беспокоится, что не сможет обеспечить выполнение правил карантина. Постоянно патрулирующие на взморье полицейские в прошлое воскресенье столкнулись с мощным наплывом отдыхающих. На приморских стоянках не осталось места, и жители бросали машины прямо на обочинах.

Между тем, запрета на многолюдные собрания никто пока не отменял. Поэтому предлагается ограничивать подъезд к морю.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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