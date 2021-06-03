Клайпедские абитуриенты приглашаются на вторую вакцинацию Vaxzevria

Клайпедские абитуриенты приглашаются на вакцинацию второй дозой препарата Vaxzevria, чтобы они могли спокойно встретить экзаменационную сессию. Как сообщили представители Клайпедского самоуправления, обычно вторую прививку делают через 12 недель после первой, но в случае необходимости этот момент можно и ускорить. На этой неделе абитуриентов приглашают в центр вакцинации по адресу ул. Кретингос, 36. Сегодня и завтра абитуриентов ожидают с 08:00 до 20:00; в субботу, 5 июня, – с 09:00 до 18:00; в воскресенье, 6 июня, – с 09:00 до 13:00. Предварительной регистрации не будет, вакцинация будет проходить по принципу «живой очереди». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

10 тысяч волонтёров отказались помогать при проведении Олимпиады

Тем временем в Японии около 10 тыс. из 80 тыс. волонтёров отказались помогать при проведении Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 9 августа. Возможной причиной отказа Национальный олимпийский комитет Японии считает боязнь заразиться коронавирусом. В частности, до сих пор неизвестно, будут ли добровольных помощников тестировать и прививать от коронавируса. Вместе с тем Национальный олимпийский комитет Японии полагает, что снижение числа волонтёров не создаст проблем при проведении Игр.

Каждый второй житель Германии планирует и дальше носить маску

Между тем практически каждый второй житель Германии хочет продолжать носить маску после завершения пандемии. Согласно результатам опроса, этот показатель достигает почти 45%. Ещё почти 42% респондентов в дальнейшем планируют отказаться от этого защитного средства. Остальные пока не определились.

Стремительный рост Zoom’а объясняется пандемией

И в заключение выпуска. Американская компания Zoom, предлагающая услуги удалённой конференц-связи, за прошедший год увеличила оборот на 191%, до 783 млн евро. Прибыль компании составила 186 млн евро по сравнению с 22 млн евро годом ранее. Столь стремительный рост показателей объясняется распространённой в настоящее время работе на удалёнке из-за пандемии коронавируса.