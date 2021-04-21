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Клайпедские пляжи вновь получили награду «Голубой флаг»

Автор Евгений Русаков 27
Клайпедские пляжи вновь получили награду «Голубой флаг»

Клайпедским пляжам вновь вручён голубой флаг качества. Он предоставлен Первому пляжу в Смильтине и Второму пляжу в Мелнраге. Флаги там будут подняты с началом летнего сезона.

По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, город и в дальнейшем будет стремиться к тому, чтобы качество пляжей оставалось на высоком уровне. Голубой флаг – это важная новость, свидетельствующая о том, что клайпедские пляжи соответствуют высочайшим международным стандартам.

Отметим, что в этой программе Клайпеда принимает участие с 2007 года. А с 2018 года Первый пляж в Смильтине и Второй пляж в Мелнраге ежегодно получают голубой флаг качества.

Голубой флаг – это важный для развития туризма статус. Он предоставляется пляжам, отвечающим требованиям охраны природы, управления, информирования, качества воды, международным критериям безопасности и услуг.

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LRPK / R. DAČKAUS NUOTR.

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