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Клайпедский базар Naujasis turgus переходит в интернет

Автор RUSRADIO LT 25
Клайпедский базар Naujasis turgus переходит в интернет

Клайпедский базар Naujasis turgus переходит в интернет. Теперь большую часть товаров, которые обычно продают на этом базаре, можно заказать при помощи мобильного приложения, и их доставят прямо домой.

Программка называется Bazzarr Delivery.

Как рассказал руководитель Naujasis turgus Вячеславас Кармановас, на создание такого приложения побудило несколько причин: карантин, изменившиеся привычки людей (теперь они чаще закупаются в интернете), а также запреты на передвижение между самоуправлениями. Многие торговцы приезжают из Клайпедского района. 

Доставка при покупке свыше 49 евро бесплатная. В случае, если сумма покупки меньше, доставка обойдется в 3 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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