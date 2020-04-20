Клайпедский хоспис — подробности ситуации

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Ситуация в Клайпедском хосписе — скандальная, заявил глава Минздрава Литвы. По словам Аурелиюса Вериги, будет поднят вопрос об ответственности.

Выяснилось, что данная частная больница паллиативного ухода имела разрешение всего на одну койку, хотя одновременно на попечении в хосписе находились почти четыре десятка пациентов. Как известно, большинство их них заразились коронавирусом, также заболели одиннадцать работников заведения.

Кроме того, установлено, что персонал хосписа оказывает услуги пациентам на дому. Поэтому, возможно, число заражённых может быть и больше.

Всё ещё решается вопрос изоляции нескольких не заразившихся вирусом пациентов.

В свою очередь, руководство хосписа сообщает, что найдены девять дополнительных работников и несколько добровольцев для ухода за пациентами. Их состояние стабильное.