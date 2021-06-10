Самоуправления

Клайпедский маяк собираются открыть для посетителей

Автор Анжелика Орлёнок 20
Клайпедский маяк собираются открыть для посетителей

Клайпедское самоуправление готовится перенять маяк в северной части порта и открыть его для посетителей. Министр транспорта Марюс Скуодис дал добро. Соответствующие документы подготовлены и представлены на суд местных депутатов.

До сих пор маяк и прилегающие к нему постройки находились в собственности государства, и посетители в них попасть не могли. А желающие могли это сделать лишь один раз в году, во время так называемого дня маяков. Однако вскоре, очевидно, этим объектом будет управлять муниципалитет.

В то же время после этого маяк по-прежнему будет использоваться как средство навигационного оборудования. Поэтому сотрудничество города с правительственными структурами будет плотным. В отделе имущественного управления самоуправления подсчитали, что ежегодно содержание такого объекта потребует шести тысяч евро – эти деньги будут выделены из муниципального бюджета.

Окончательное решение по этому вопросу будут принимать депутаты горсовета. Часть народных избранников считает, что вопрос о маяке не может быть решен без участия Дирекции порта и нефтяного терминала.

«Я встречалась с гендиректором Klaipėdos nafta, и он реагирует на это решение очень негативно», – сказала в ходе заседания комитета по финансам и экономике член горсовета Элла Андреева.

Первый маяк в Клайпеде появился в 1796 году. Это был один из первых маяков на восточном побережье Балтики. В ходе Второй мировой войны он был полностью разрушен, однако в 1945-м его отстроили вновь.

Денис Кишиневский, atviraklaipeda.lt.

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