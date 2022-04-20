Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Действующий в Клайпеде Международный университет LCC, где обучаются почти 200 украинских студентов, учредил Фонд скорой помощи Украине.

Им может воспользоваться любой украинский студент LCC. Вскоре здесь также стартуют бесплатные курсы литовского языка для всех украинских беженцев.

Летом университет LCC также предложит украинской молодежи и детям бесплатно участвовать в летних баскетбольных лагерях с изучением английского языка.

Более подробная информация – на страницах Клайпедского международного университета LCC.