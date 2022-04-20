Помощь Украинцам

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Автор R•RADIO

Действующий в Клайпеде Международный университет LCC, где обучаются почти 200 украинских студентов, учредил Фонд скорой помощи Украине.

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Им может воспользоваться любой украинский студент LCC. Вскоре здесь также стартуют бесплатные курсы литовского языка для всех украинских беженцев.

Летом университет LCC также предложит украинской молодежи и детям бесплатно участвовать в летних баскетбольных лагерях с изучением английского языка.

Более подробная информация – на страницах Клайпедского международного университета LCC.

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