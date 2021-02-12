Клайпедское самоуправление поддержит пострадавший бизнес

Власти Клайпеды намерены поддержать пострадавший от карантина бизнес. Они собираются сделать это, освобождая предпринимателей от части налоговых сборов.

Горсовету предлагается с начала года и до конца карантина не взимать плату за наружную рекламу, а также за лицензии на торговлю и предоставление услуг в городских пространствах. Об этом пишет газета Vakarų ekspresas.

Бюджет в связи с такими мерами до окончания карантина будет недополучать примерно по 100 тыс. евро в месяц. Клайпеда намерена также на десятую часть снизить плату за недвижимость и аренду земель. А для наиболее пострадавших секторов – оздоровления, гостиниц и общепита – на 40 процентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.