Бизнес Новости Самоуправления

Клайпедское самоуправление поддержит пострадавший бизнес

Автор RUSRADIO LT 16

Власти Клайпеды намерены поддержать пострадавший от карантина бизнес. Они собираются сделать это, освобождая предпринимателей от части налоговых сборов. 

Горсовету предлагается с начала года и до конца карантина не взимать плату за наружную рекламу, а также за лицензии на торговлю и предоставление услуг в городских пространствах. Об этом пишет газета Vakarų ekspresas.

Бюджет в связи с такими мерами до окончания карантина будет недополучать примерно по 100 тыс. евро в месяц. Клайпеда намерена также на десятую часть снизить плату за недвижимость и аренду земель. А для наиболее пострадавших секторов – оздоровления, гостиниц и общепита – на 40 процентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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