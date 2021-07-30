Клава Кока спела о расставании с бойфрендом

Клава Кока представила свой новый хит. На этот раз артистка Black Star выпустила лирическую балладу «Точка», в которой рассказала о недавнем расставании со своим парнем.

В жанре поп-трепа Клава Кока спела о том, что «что осталось у тебя от меня, от меня Кроме этих слитых фото в твоём Instagram, И на все наши красивые строчки Ты поставил некрасивую точку».

Отметим, что недавно Клава Кока рассталась с Дмитрием Гордеем. Пара была вместе около двух лет. Все это время ребята скрывали свои отношения и лишь после расставания Гордеев выставил их совместное фото, тем самым объявив о разрыве.

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