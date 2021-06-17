Клава Кока выпустила ностальгический клип с Сергеем Жуковым

Певица Клава Кока и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков экранизировали свой дуэт «Нокаут», выпущенный в прошлом месяце.

Клип режиссера Тараса Голубкова начинается с 90-х годов. Клава Кока в парике в стиле тех лет знакомится на вокзале с юным Сергеем Жуковым (его играет Кирилл Попов) и влюбляется. После традиционных романтических встреч она вдруг встречает его в компании другой девушки, и решительно рвет с ним отношения. И уже в наши дни в ресторане Сергей Жуков встречается с повзрослевшей Клавой Кокой (ее играет София Торохова), и…

«Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки», — говорит Клава Кока.

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