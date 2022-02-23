Кленовый и березовый сок. Как, когда и где его собирать?

Оказывается, в этом году некоторые люди уже открыли сезон добычи кленового сока. Ну а тех, кто только собирается пробовать сок клена или березы, экологи предупреждают, как делать это правильно – чтобы не повреждать деревья и не получать штрафы.

Как выбрать «правильный» лес и дерево

Если сок планируется добывать для коммерческого использования в государственных лесах, на это надо получить согласие владельца. Если же в этих лесах «добыча» разрешена для личных, семейных целей или домашнего хозяйства, согласия владельца не требуется. Для сбора сока в частных лесах согласие владельца леса или управляющего лица требуется во всех случаях.

На государственных участках разрешается собирать сок только с деревьев диаметром не менее 20 см, которые будут вырубаться не позже, чем через 5 лет. Если деревья планируется спиливать не более чем через год, сок разрешается собирать и из более тонких. Знающие люди советуют выбирать березы диаметром более 20-30 см с хорошо развитой кроной. По их словам, у зрелых берез сок слаще.

Как «добывать» сок

1. Отверстия надо сверлить очень аккуратно. Это можно сделать, например, при помощи дрели.

2. Дырочки сверлятся на высоте не более 1 м от поверхности земли, их диаметр не должен превышать 2 см, а глубина – 3 см.

3. Расстояния между отверстиями должны быть не менее 10 см. В них закрепляется деревянный желобок – он более безвредный для дерева, чем, например, металлический. В качестве трубочки можно использовать даже полую плотную соломинку. Собирают сок обычно в пластиковую бутылку или банку.

4. Собирать березовый сок лучше в середине дня, примерно от полудня до часов шести вечера.

5. Не надо стремиться «выжать» весь сок из одного дерева. Лучше аккуратно и понемножку собрать сок из нескольких деревьев, не забывая правильно потом заделывать отверстия.

Как закончить сбор сока

Когда вы закончите собирать сок, помогите дереву залечить ранку. Отверстие можно заткнуть пробкой из дерева (желательно – того же вида), замазать глиной или садовым жиром, чтобы в нем не завелись грибки или гниль. При этом знатоки советуют не проделывать никаких сложных манипуляций. Дырочку можно заткнуть даже веткой того же дерева. Если не заделать отверстие, дерево может засохнуть. В месте сверления древесина может также начать гнить.

Важная информация и штрафы

К владельцам частных земель, собирающих сок для личного использования, ограничения не применяются. Чаще всего сок принято собирать из клена и березы. Березовый сок начинает вытекать позже, чем кленовый. При этом кленовый сок более сладкий – в нем около 4% сахара. А в березовом – только около 1%. Из березы сок бежит более продолжительное время и в больших количествах. К слову, в лечебных целях раньше использовали также сок из ясеня или дуба, хотя он есть во всех лиственных деревьях.

Из одного дерева может вытекать до 20 литров сока в сутки. Деревья, которые растут на открытых местах, на холмах, дают больше сока, и он слаще. Ну а деревьев, которые растут вблизи оживленных дорог, на обочинах или автостоянках, конечно же, лучше избегать.

Чтобы проверить, готов ли уже «весенний эликсир», можно сделать острым приспособлением дырочку в стволе. Если она начнет сочиться, значит время сбора сока пришло. Сок богат витаминами и минералами, полезными для организма.

Узнать, в чьей собственности находится лес, в котором вы планируете собирать сок, можно здесь.

Наконец, важно помнить, что нарушение порядка использования растений наказывается штрафом в размере от 10 до 30 евро.

Источник