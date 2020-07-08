Клещи и болезни, которые ими передаются. Симптомы и профилактика

Последнее время часто попадается информация о клещах — предупреждения об опасности этих кровососущих насекомых встречаются в столичных парках, в городском транспорте, на страницах медицинских учреждений. Медики отмечают, что многие люди все равно недооценивают опасность этих насекомых, и даже информация о том, что в нашей стране недавно была зарегистрирована смерть человека от энцефалита, не побуждает людей отправляться делать прививки.

Семейный врач столичной Антакальнисской поликлиники Юстина Гегжнене рассказывает о том, что необходимо знать о клещах:

* Какие болезни распространяются клещами в Литве? Чаще всего это клещевой энцефалит и болезнь Лайма, две разные болезни с разными причинами, симптомами и лечением. Болезнь Лайма вызывается клещевыми бактериями, боррелиями, а энцефалит — вирусом.

* Клещевой энцефалит. Заразиться им можно от укуса инфицированного клеща, а также выпив сырого молока. Первая волна симптомов появляется в течение 2-28 дней с момента укуса — это лихорадка, боль в костях, мышцах или головные боли, усталость. Симптомы продолжаются 1-8 дней, затем начинается вторая волна — добавляются тошнота, рвота, потеря сознания, конвульсии, сильные боли и параличи. Лечение очень сложное, и не всегда эффективное. Именно поэтому медики настойчиво призывают делать прививки от клещевого энцефалита.

* Болезнь Лайма. Через 1-4 недели на месте укуса клеща появляется характерное красное пятно диаметром больше 5 см, с кольцом. Первые симптомы напоминают симптомы гриппа. А через 1-1,5 месяца развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов. Если вовремя не обратиться к врачу, это может привести даже к инвалидности. Болезнь Лайма лечится антибиотиками, на ранней стадии курс длится от 2 недель до 1 месяца.

* Что делать? Если укусил клещ — надо постараться как можно быстрее удалить его — это снижает риск заражения боррелиозом, однако, к сожалению, не защищает от энцефалита. Следует пинцетом захватить клеща как можно ближе к его головке и аккуратно вытащить, а затем продезинфицировать место укуса. Делать эти процедуры лучше в перчатках. И ни в коем случае для удаления клеща не поливать его маслом или чем-либо еще.

* Ну а чтобы избежать шанса быть укушенным, следует для походов в лес надевать светлую, защищающую все тело одежду, использовать репелленты, а после возвращения домой обязательно осмотреть все тело.

И — медики еще раз напоминают: самая действенная защита от страшных болезней — вакцинация. Делать ее следует по окончании клещевого сезона или в его начале, однако в экстренных случаях можно и летом. Так что обращайтесь к своему семейному врачу, и будьте здоровы.