Listen to «Клубника — два в одном: удовольствие и польза» on Spreaker.

Наступает сезон клубники. Сказать, что цена на нее кусается — это не сказать ничего. Если в прошлом году первая литовская клубника на столичных рынках продавалась по 5 евро, то в этом году цена составляет от 6 до 7,5 евро. Стоимость греческой клубники — примерно 2,5 — 3,5 евро. С надеждой на то, что и наша, местная, ароматная клубника станет доступна по цене, расскажем, в чем же польза этой чудо-ягоды.

Прежде всего, что очень важно после нескольких месяцев малоподвижного карантина, клубника — даже самая сладкая — низкокалорийна. Кроме того, в клубнике есть вещества, способствующие сжиганию жиров. Что может быть лучше для того, чтобы привести свою фигуру в порядок? Редкий случай, когда удовольствие и польза от продукта соседствуют рядом. Более того, это сладкое лакомство не запрещается есть и диабетикам — конечно же, после совета с врачом и с поправкой: можно, но осторожно.

Следующий пункт. Клубника богата антиоксидантами. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от преждевременного старения и множества серьезных заболеваний. Ее по праву считают своеобразным эликсиром молодости. Клубника полезна для нормализации деятельности сердечной мышцы, помогает она и при болях в суставах. К слову, эллаговая кислота, которой богата клубника, обладает способностью останавливать мутацию раковых клеток, а значит употребление клубники помогает снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Клубника богата витамином С, и по этому показателю смело может конкурировать с апельсинами.

Еще некоторые данные. Клубника содержит множество витаминов, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, магний, цинк, йод, фосфор и натрий.

На вопрос, можно ли есть клубнику аллергикам и детям, наверное, трудно ответить однозначно. Во многих случаях бывает лучше посоветоваться со своим лечащим врачом. Однако на просторах интернета можно найти совет, который помогает снизить риск аллергии. Надо хорошенько смыть пыльцу, которая может собираться на поверхности клубники. Для этого рекомендуют коротко обдать клубнику кипятком. Не знаю, повернется ли рука сделать это, но попробовать можно. Говорят, что полезные и вкусовые качества клубники от этого не ухудшатся.

Ну и, наконец, клубнику лучше есть не на голодный желудок, а спустя некоторое время после приема пищи. Тогда фруктовая кислота, которой богата клубника, не будет раздражать стенки желудка. С осторожностью надо есть клубнику людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом и т.д., потому что в больших количествах ягода может раздражать стенки желудка и кишечника. Итак, вкусной вам клубники и крепкого здоровья!