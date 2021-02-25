Новости Паутина

Книга 50 Cent станет сериалом Netflix

Автор Эвелина Никанорова 23
50 cent

Создатель «Черной комедии» (Black-ish) Кенья Беррис и Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, разрабатывают сериал для Netflix. В его основу ляжет книга Джексона и Роберта Грина «The 50th Law».

Беррис и Хейл Ротштайн напишут сценарий пилота. Кроме того, они выступят исполнительными продюсерами шоу вместе с 50 Cent. Создатели обещают выпустить необычный продукт. Сериал, где реальные факты из жизни рэпера будут перекликаться с цитатами известных деятелей, таких как: Авраам Линкольн, Сократ и Наполеон.

«The 50th Law» — полуавтобиографическая история восхождения 50 Cent на звездный Олимп. 

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