Книги для детей: три любимые сказки про самых разных мам

Вчера жители нашей страны поздравляли своих замечательных мам. В детской литературе мама всегда изображалась как безупречная хранительница дома, нежная и заботливая.

Современная литература не боится отходить от этого канона и показывать, что мамы бывают разные. Они сердятся, устают, любят свою работу и друзей. Но при этом мама всегда остается близким, чутким и понимающим взрослым рядом с маленьким человеком.

Алекс Хариди, Туве Янссон, Сесилия Дэвидсон. Муми-тролли и невидимая гостья (Редакция Вилли Винки, 2019) 3+

Наверное, одна из самых любимых мам в детской литературе – Муми-мама. Теплая, заботливая, внимательная, она знает, как помочь малышке, которая стала невидимкой и боится слово произнести. Обратите внимание на эту серию с цветными иллюстрациями, где бережно сохраняется текст Туве Янссон и раскрашивается созданный ею черно-белый мир муми-троллей.

Элен Дельфорж, Квентин Гребан. Мама (Поляндрия, 2019) 5+

Книга-альбом, завоевавшая сердца мам по всему миру. Бельгийский дуэт писательницы и художника создал поэтически-нежную, акварельно-воздушную книгу, которая объединяет 30 историй о самых разных мамах. Эта книга – о том, что опыт материнства – уникальный, и нет единого правильного способа, как быть мамой.

Сергей Седов. Сказки про мам. (Самокат, 2006) 5+ (для совместного чтения с детьми)

Впервые эта книга вышла в 2006 году и вызвала многочисленные споры о том, насколько позволительно писать о мамах с черным юмором. В сказках Седова мы встречаем самых разных мам: мама-водолаз, мама-парашютистка, мама-инопланетянка и т.д. Однако это именно сказки: с волшебными превращениями, говорящими животными, верой в добро и обязательно хорошим концом. Ну а главная мораль этих сказок совпадает с тем, что говорят психологи: любая мама важна для ребенка.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта “Аренда детских книг в Литве” в Facebook.