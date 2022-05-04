Помощь Украинцам

Книги и другие услуги Центральной библиотеки — детям и взрослым из Украины

Автор R•RADIO

Центральная библиотека Вильнюсского самоуправления приглашает беженцев из Украины стать посетителями и читателями, а также воспользоваться услугами, которые предоставляются в 16 филиалах Центральной библиотеки.

Книги и другие услуги Центральной библиотеки — детям и взрослым из Украины

Вильнюсская центральная библиотека. Фото – vcb.lt

Сотрудники библиотеки всегда помогут решить насущные вопросы и предоставить необходимую информацию.

Среди бесплатных услуг — выдача читательских билетов и использование книжных фондов, где можно взять на время издания на самых разных языках. А еще — настольные игры, музыкальные записи и фильмы.

В стенах библиотек можно воспользоваться бесплатным wi-fi. Периодически проводятся различные выставки, мероприятия, кружки и занятия — как для детей, так и для взрослых. Услуги печати и копирования для граждан Украины также предоставляются бесплатно.

Более подробная информация — по телефону +370 5261 1468, а также на страницах Центральной библиотеки Вильнюсского самоуправления.

Книги и другие услуги Центральной библиотеки — детям и взрослым из Украины

Вильнюсская центральная библиотека, залы музыки и искусства. Фото – vcb.lt

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