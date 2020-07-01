Книги на лето: что делать, если ребенок не любит читать

Завершилась учеба в школах, но осталась для кого-то из детей радостная, а для кого-то — тяжелая повинность — читать книги из огромного списка литературы. Для родителей, дети которых, как говорится, буквально глотают книгу за книгой, эта тема неактуальна. А вот что делать тем мамам и папам, ребенок которых не любит читать?

Специалисты советуют прежде всего понять причину. Возможно, ребенку физически сложно читать. Так же, как мы не выбираем нелюбимое занятие для своего досуга — так же и ребенок не будет читать, если для него это стресс. А может быть, у ребенка дислексия или другая проблема в обучении — тогда с этим надо поработать отдельно.

Но может быть, все гораздо проще, и ребенку просто скучно читать. Тогда с этим легко справиться! Подумайте о том, чем ваш ребенок любит заниматься, какие у него хобби. Найдите те книги, которые будут ребенку интересны.

Следующий этап — мотивировать ребенка на чтение. Способы могут быть такими.

* Найдите время для чтения. Если у вашего ребенка множество разных занятий, то выберите время, когда он никуда не торопится. Создайте для него уютный уголок, где ему будет комфортно находиться.

* Читайте вместе вслух, даже если ребенок уже школьного возраста. Выбирайте качественные занимательные книги, которые соответствует возрасту и интересам ребенка. Это может помочь не только ему заинтересоваться чтением, но и укрепить ваши отношения.

* Выбирайте издания, которые подходят ребенку по возрасту, с соответствующими иллюстрациями и оформлением.

* Выбирайте разные книги. И шутливые, и энциклопедии, и комиксы, и детские журналы. Главное — увлечь ребенка самим процессом чтения.

* Читайте по очереди. Если ребенок заинтересуется, он прочитает продолжение книги сам. Или попросите ребенка почитать младшему брату или сестре. Он воспримет это как игру, но это станет для него отличной практикой.

* Читайте сами. Ходите в библиотеку с ребенком, и тогда книга станет частью вашей жизни и не будет казаться ребенку чем-то чуждым.

(По материалам сайта deti.mail.ru).