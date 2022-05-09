3 книги: мудрая сказка для пятилеток, философская — для школьников и роман-притча для взрослых

В сегодняшнем книжном обзоре Ольги Велавичюте — три философские книги-притчи для самого разного возраста. Веселая мудрая сказка для пятилетних детей, философская сказка о мужестве для младших школьников и роман-притча для подростков и взрослых.

Тоон Теллеген. Не все умеют падать (пер. Ирина Трофимова, илл. Игорь Олейников, Поляндрия, 2019) 5+

Веселая мудрая сказка с пыльцой абсурда и мягкого юмора от признанного нидерландского автора. Лесные жители ходят друг к другу в гости, задают «детские вопросы» и предлагают вместе с ними посмотреть на наш хрупкий мир под другим углом, широко открытыми глазами. Поклонникам Хармса и Ежика с Медвежонком. Деликатные ироничные иллюстрации лауреата премии Андерсена Игоря Олейникова.

Кейт ДиКамилло. Пророчество о Беатрисе (пер. Ольга Варшавер, илл. Софи Блэколл, Махаон, 2022) 7+

Согласно пророчеству, в мир однажды придет ребенок, который свергнет короля. И ребенком этим будет девочка. Так начинается увлекательная история-путешествие юной Беатрис. Из монастыря в деревню, из лесной чащи в королевский замок и далее — к морю. Это философская сказка о мужестве и дружбе, о силе слова и важности чтения от современного классика американской литературы. С блестящими иллюстрациями. Буктрейлер на английском

Ёко Огава. Полиция памяти (пер. Дмитрий Коваленин, Поляндрия, 2020) 16+

В островном государстве периодически исчезают, материально и из памяти людей, самые разные явления: от птиц до парфюмерии. Полиция зорко следит, чтобы никто не сумел сохранить исчезнувшее. Однажды героиня решает спрятать человека, который помнит. Написанный в 1994 году и вошедший в шорт-лист Международной Букеровской премии 2020 года, роман становится притчей о неизбежности потерь и возможностях памяти.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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