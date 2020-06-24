Когда морская вода приносит пользу. 5 правил поведения на побережье

В стране надежно установилась жаркая погода. Информация, которую публикуют метеорологи, показывает, что озера в нашей стране прогрелись в некоторых местах даже до 20-25 градусов. В Куршском заливе температура воды около 20-22, и лишь в Балтийском море вода пока холодная, около 16 градусов. Однако, думаю, это не остановит тех, кто не представляет себе летнего отдыха без поездки на море. Интересно, что применять морскую воду и для заживления ран на теле и для врачевания нервных болезней советовал еще Гиппократ. Например, содержащийся в воде йодобром помогает наладить нервную систему и забыть о стрессах. Сегодняшние медики тоже охотно рекомендуют отдых у моря, но только с соблюдением некоторых правил поведения. Вот эти правила.

* Прежде всего, если вы разогрелись на солнце, лучше не мчаться в воду, а провести минут 10 в тени, чтобы избежать резкого перепада температур между водой и воздухом. А еще – специалисты советуют в первые дни отдыха купаться только один раз в день, увеличивая количество морских ванн постепенно. Правда, непонятно, как воспользоваться этим советом в случае, когда приезжаешь на отдых всего на несколько дней.

* Купаться сразу после еды так же нехорошо, как и плавать на голодный желудок. Лучше соблюдать небольшие интервалы между перекусами и заплывами.

* Сидеть в воде до посинения тоже не очень полезно, даже если в детстве это сходило с рук. В любом случае, если вы или ваш ребенок замерзли, нелишним будет энергично растереться махровым полотенцем.

* После морских процедур специалисты советуют выдержать паузу и дать коже впитать полезные вещества, потому что действие морской воды продолжается еще минут 15-20 после купания. Однако потом обязательно надо принять душ. Ведь, находясь в морской воде, организм не только получает полезные вещества из морской воды, но и выделяет из своих клеток вредные вещества. Их лучше смыть, чтобы они не попали в ранки, которые могут быть на коже.

* И еще. Есть популярный миф о том, что морская вода подходит для лечения горла. Специалисты говорят, что он не лишен оснований. В морской воде действительно есть компоненты, обладающие антисептическим и антибактериальным действием. А значит морская вода могла бы помочь при некоторых воспалительных заболеваниях. Однако – чистая вода, которая находится на глубине более 2 м, и совсем не в местах скопления людей. Поэтому лучше морскую воду “принимать” только наружно.