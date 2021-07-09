Когда может быть не выдано разрешение суда и что делать в таком случае?

➢ Если суд предполагает, что будущая сделка, для которой испрашивается судебное разрешение, нарушит интересы несовершеннолетнего или недееспособного лица, суд может не выдать судебное разрешение. Поэтому очень важно сразу предоставлять суду все необходимые документы, связанные со сделкой.

➢ Судебные определения о выдаче или отказе в выдаче разрешения суда обжалованию не подлежат. Однако после уточнения заявления и подготовки всех необходимых документов человек может повторно обращаться в суд за выдачей разрешения.

➢ Есть ряд случаев, когда заявители обращаются с просьбой о выдаче разрешения суда, хотя по закону оно не требуется. В таком случае суды отказывают в его выдаче и указывают в документах, что для совершения такой сделки разрешение суда не требуется.

Всю информацию о разрешениях суда можно найти здесь.

Больше советов из рубрики «Юридическая консультация» – по ссылке.

Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.