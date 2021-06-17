Когда надо обращаться в суд за разрешением на продажу дома?

Когда надо подавать заявление в суд, если вы хотите получить разрешение на продажу дома?

Если заявители собираются продать недвижимость с целью приобретения другого жилья, они должны обратиться за разрешением в суд, когда найдут покупателя своего жилья и с ним подпишут предварительный договор купли-продажи. А также найдут жилье, которое они хотели бы купить и с будущим продавцом подпишут предварительный договор купли-продажи недвижимости. Либо если они предоставят другие доказательства, подтверждающие возможность приобретения нового жилья.

Если заявители не заключили предварительный договор купли-продажи нового жилья, к заявлению о выдаче разрешения суда должны быть приложены доказательства того, как будут защищены интересы несовершеннолетних детей. Например, предоставляется согласие других лиц, что они предоставляют возможность заявителям и их несовершеннолетним детям жить на принадлежащей им площади, договор аренды жилья и др.

Кроме того, в суд следует предоставить документы, подтверждающие право собственности лиц, предоставляющих заявителям и их несовершеннолетним детям временное место проживания (выписки из госпредприятия «Центр регистров»).

Вся полная информация о разрешениях суда – по ссылке.