Когда откроют школы?

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По решению правительства с 18 мая в полном объеме начинают работать детские сады и подготовительные группы. По словам премьера, сейчас идет поиск решения и рассматриваются все возможные варианты, как возобновить обучение учеников начальных классов и деятельность дневных центров.

По словам министра образования Альгирдаса Монкявичюса, начальные классы могли бы вернуться в школу еще в мае. “Как только специалисты дадут разрешение”, — сказал министр образования. По мнению Монкявичюса, это важно для родителей, возвращающихся на работу.

Министр также рассказал о планах вернуть в июне в школы учеников 5-11 классов. “Хотелось бы, чтобы в июне ученики 5-11-х вернулись в школы, закончили учебу, закончили образовательный процесс, получили бы то, что дает неформальное обучение”, — сказал Монкявичюс.

Для абитуриентов в ближайшее время также будут созданы все условия для “живых” консультаций перед экзаменами.

Также министр рассказал, что до 15 июня будет подготовлен план, как школы будут работать с сентября. По его словам, возможно, часть процесса будет проходить дистанционно. Часть педагогов не смогут работать в классах, поэтому процесс надо будет организовывать удаленно.

Что касается детских садов, то с 18 мая вернется образовательный процесс, который до этого во время карантина не проводился. До этого времени за детьми работающих родителей только присматривали, но не учили.

Также Монкявичюс сказал, что, судя по проведенным опросам, не все родители хотят возвращать детей в детские сады. У многих еще остается возможность работать из дому, и дети останутся с ними. Кроме того, пятая часть педагогов детских садов находится в группе риска, и в таких садах эти педагоги могли бы работать на “удаленке”.