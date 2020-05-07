Когда откроются кафе и рестораны?

Решением правительства с 18 мая приняты новые послабления и отменен ряд ограничений. Но не в сфере ресторанов, баров и кафе. Хотя мы и ждали, что разрешат кушать не только на улице, но и в помещении.

По словам врио министра экономики и инноваций Жигимантаса Вайчюнаса, возглавляемое им министерство предлагало открыть рестораны и кафе и разрешить им работать в помещении, однако правительство от такой идеи отказалось.

“Предполагалось, что разрешат работать, придерживаясь дистанции и других требований. Но пока решено, что в этом вопросе мы не сможем достичь соблюдений всех мер безопасности”, — сказал Вайчюнас. “Зачем разрешать работать кафе и ресторанам и требовать от них таких мер безопасности, которые они не смогут воплотить?” — риторически спросил журналистов премьер-министр страны. “Планируем, что работа кафе и ресторанов возобновится в этом месяце”, — добавил Саулюс Сквернялис.

Премьер заверил, что к вопросу кафе и ресторанов можно будет вернуться в ближайшее время, как только можно будет гарантировать безопасность клиентов.

“Думаю, во второй половине мая”, — сказал премьер.

Напомним, что в проекте, который рассматривался на этой неделе, но так и не был подтвержден, предполагалось разрешить работу кафе и ресторанов в помещениях до 23 часов, кроме еды на вынос. Сейчас кафе и рестораны могут готовить еду на вынос и обслуживать столики на улице, если соблюдается необходимая дистанция и за столиками сидят не более двух человек.