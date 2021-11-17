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Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству
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На страницах «Почты Литвы» появилась важная информация о работе почты в предпраздничный период. Она будет полезна и тем, кто хочет успеть отправить подарок близким к Рождеству, и тем, кого ждут подарки из третьих стран.

Когда лучше отправить посылку?

Пандемия наложила свой отпечаток на работу почты в разных странах. В предрождественский период почтовые отделения и так всегда бывали перегружены, а тут еще и не восстановилась до конца работа некоторых авиакомпаний, перевозящих почту. Поэтому посылки в некоторые страны идут дольше обычного. В числе таких стран – Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Если вы хотите, чтобы подарки успели добраться до ваших близких к Рождеству, постарайтесь отправить их не позже последних чисел ноября.

«Тех, кто планирует послать посылку за границу, призываем высылать посылки как можно скорее», – посоветовала представитель «Почты Литвы» Дейманте Жебраускайте.

Самая сложная ситуация сейчас с посылками в США. Если недавно срок доставки составлял около 12 дней, то сейчас он увеличился до 2–3 недель и более. Дольше идут посылки и в другие страны. В Канаду эти сроки могут достигать 20 дней, в Новую Зеландию и Австралию – 30 дней, в Великобританию и Ирландию – около двух недель. В предпраздничный период количество посылок увеличивается в 2–3 раза, рассказала представитель «Почты Литвы». Пик фиксируется в конце ноября и длится до праздников. Так что на поиск подарков и отправку посылок близким остается совсем немного времени.

Как правильно получить посылку?

НДС на ввоз товаров из третьих стран применяется уже более 4-х месяцев. Так что большинство людей помнят о необходимости декларировать посылки из-за пределов ЕС (Великобритания, США, Россия и т.д.). Но по словам представителей «Почты Литвы», некоторые люди столкнутся с такой необходимостью только сейчас, в праздничный период. Поэтому важно помнить, что в этом году, возможно, придется декларировать и подарки, полученные от родственников из третьих стран. А подарки более высокой стоимости могут облагаться и дополнительными импортными пошлинами.

«Почта Литвы» напоминает, что с 1 июля этого года НДС на импорт применяется ко всем товарам, поступающим из третьих стран в Литву или другие страны ЕС. Исключение составляют подарки стоимостью до 45 евро, отправленные частными лицами частным лицам. Если стоимость посылки с подарком превышает 150 евро, также применяется импортная пошлина.

Все посылки (в том числе подарки) из третьих стран надо декларировать. По прибытии посылки в Литву получатель может выбрать вариант декларирования: через «Почту Литвы» или самостоятельно (через таможенную платформу Литвы или другого посредника).

На что важно обратить внимание при декларировании

  • Обязательно точно указывайте имя, фамилию, номер телефона, адрес электронной почты.
  • Подсчитайте, какую часть от общей стоимости посылки составляет стоимость доставки, а какую – цена самого товара. Укажите в декларации эти суммы отдельно. В документах, подтверждающих покупку товара (счета из интернет-магазинов), стоимость доставки и стоимость товара обычно указываются отдельно. Если стоимость доставки включена в общую стоимость и не указывается отдельно, то при декларировании в поле стоимости доставки следует указать ноль.
  • По запросу таможни может потребоваться предоставить документы, подтверждающие оплату, возврат или другие причины. Если же в посылке содержится подарок, можно предоставить подтверждение от отправителя в свободной форме о том, что это подарок. Понадобится указать его стоимость – пригодится, например, копия письма по электронной почте или фотография переписки.

Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

А чтобы посылки были правильно задекларированы и без проблем добрались до своего получателя, рекомендуется заранее ознакомиться с процедурой декларирования отправлений. Более подробную информацию о декларировании подарков и других типов посылок можно найти на страницах «Почты Литвы».

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