Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

На страницах «Почты Литвы» появилась важная информация о работе почты в предпраздничный период. Она будет полезна и тем, кто хочет успеть отправить подарок близким к Рождеству, и тем, кого ждут подарки из третьих стран.

Когда лучше отправить посылку?

Пандемия наложила свой отпечаток на работу почты в разных странах. В предрождественский период почтовые отделения и так всегда бывали перегружены, а тут еще и не восстановилась до конца работа некоторых авиакомпаний, перевозящих почту. Поэтому посылки в некоторые страны идут дольше обычного. В числе таких стран – Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Если вы хотите, чтобы подарки успели добраться до ваших близких к Рождеству, постарайтесь отправить их не позже последних чисел ноября.

«Тех, кто планирует послать посылку за границу, призываем высылать посылки как можно скорее», – посоветовала представитель «Почты Литвы» Дейманте Жебраускайте.

Самая сложная ситуация сейчас с посылками в США. Если недавно срок доставки составлял около 12 дней, то сейчас он увеличился до 2–3 недель и более. Дольше идут посылки и в другие страны. В Канаду эти сроки могут достигать 20 дней, в Новую Зеландию и Австралию – 30 дней, в Великобританию и Ирландию – около двух недель. В предпраздничный период количество посылок увеличивается в 2–3 раза, рассказала представитель «Почты Литвы». Пик фиксируется в конце ноября и длится до праздников. Так что на поиск подарков и отправку посылок близким остается совсем немного времени.

Как правильно получить посылку?

НДС на ввоз товаров из третьих стран применяется уже более 4-х месяцев. Так что большинство людей помнят о необходимости декларировать посылки из-за пределов ЕС (Великобритания, США, Россия и т.д.). Но по словам представителей «Почты Литвы», некоторые люди столкнутся с такой необходимостью только сейчас, в праздничный период. Поэтому важно помнить, что в этом году, возможно, придется декларировать и подарки, полученные от родственников из третьих стран. А подарки более высокой стоимости могут облагаться и дополнительными импортными пошлинами.

«Почта Литвы» напоминает, что с 1 июля этого года НДС на импорт применяется ко всем товарам, поступающим из третьих стран в Литву или другие страны ЕС. Исключение составляют подарки стоимостью до 45 евро, отправленные частными лицами частным лицам. Если стоимость посылки с подарком превышает 150 евро, также применяется импортная пошлина.

Все посылки (в том числе подарки) из третьих стран надо декларировать. По прибытии посылки в Литву получатель может выбрать вариант декларирования: через «Почту Литвы» или самостоятельно (через таможенную платформу Литвы или другого посредника).

На что важно обратить внимание при декларировании

Обязательно точно указывайте имя, фамилию, номер телефона, адрес электронной почты.

Подсчитайте, какую часть от общей стоимости посылки составляет стоимость доставки, а какую – цена самого товара. Укажите в декларации эти суммы отдельно. В документах, подтверждающих покупку товара (счета из интернет-магазинов), стоимость доставки и стоимость товара обычно указываются отдельно. Если стоимость доставки включена в общую стоимость и не указывается отдельно, то при декларировании в поле стоимости доставки следует указать ноль.

По запросу таможни может потребоваться предоставить документы, подтверждающие оплату, возврат или другие причины. Если же в посылке содержится подарок, можно предоставить подтверждение от отправителя в свободной форме о том, что это подарок. Понадобится указать его стоимость – пригодится, например, копия письма по электронной почте или фотография переписки.

А чтобы посылки были правильно задекларированы и без проблем добрались до своего получателя, рекомендуется заранее ознакомиться с процедурой декларирования отправлений. Более подробную информацию о декларировании подарков и других типов посылок можно найти на страницах «Почты Литвы».