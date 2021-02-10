Когда ученики смогут вернуться за парты

Согласно плану выхода из карантина, ученики еще не скоро смогут вернуться за парты.

Так, начальное образование сможет перейти к смешанному (но не контактному) типу лишь в том случае, если показатели заболеваемости перейдут черту не более 200 случаев на 100 тыс. жителей. Остальные ученики смогут учиться смешанно, если показатели станут ниже 100 случаев на 100 тыс. жителей. Полностью к обычной контактной форме обучения можно будет вернуться лишь тогда, когда уровень заболеваемости упадет ниже 25 случаев на 100 тыс. человек.

Что же касается абитуриентов, то для них предусмотрена возможность учиться по смешанной форме обучения лишь в том случае, если уровень заболеваемости достигнет черты 100-150 случаев на 100 тыс. жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.