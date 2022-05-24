«Когда война закончится, мы будем плакать и звонить родным»: история беженки из Украины

На сегодняшний день Литва по официальной статистике приняла порядка 55 тыс. военных беженцев из Украины. Это тысячи историй, судеб, трагедий, счастливого обретения нового временного дома или наоборот. Истории очень разные, но во всех них есть что-то большое и по-настоящему человечное. Наша первая история – Ларисы из города Сумы.

До войны – свой бизнес

Город Сумы в масштабах Литвы – крупный населённый пункт. Население – порядка 260 тыс. человек. И находится у самой границы с Россией, на северо-востоке Украины. А ещё это промышленный центр. В городе работает машиностроительный комплекс, выпускающий изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности.

Лариса по образованию экономист, бухгалтер, кандидат экономических наук. Супруг – доктор технических наук, хороший инженер. До войны семья строила собственный бизнес. Город промышленный, а большим спросом стала пользоваться модернизация станков.

«У нас страна небогатая, не многие предприятия могут позволить себе купить новый и современный станок. Мы покупали б/у станки в хорошем состоянии, полностью меняли систему автоматизации, проводку. И продавали обновлённые. Проводили наладку автоматизированных линий на производствах. На этом предприятии я работала главным бухгалтером, экономистом», – поясняет Лариса.

Война накрыла сразу

«Наш город был в числе первых, куда проникли российские войска. Он находится прямо на границе. Сразу же, с первых дней, в нашей области, да и по городу, проходили танки», – вспоминает Лариса.

Сегодня она вместе со своим 16-летним сыном и близкой подругой с детьми живёт в Висагинасе. Мужья остались в Украине.

С начала войны город был заблокирован. «Зелёный коридор» появился только спустя две недели с начала боевых действий. «Решение выезжать мы приняли сразу после того, как постоянно стали объявлять тревогу, а главное – когда город начали обстреливать. Градами, артиллерией, а потом начали сбрасывать авиабомбы. Один раз попали в жилой район. Было очень много пострадавших. Это было ночью. Даже не успели объявить тревогу. Это было очень страшно», – рассказывает Лариса.

Как только появилась возможность уехать, Лариса со своей близкой подругой и детьми немедленно ей воспользовались. Коридор был открыт в сторону Украины. «В сторону России мы бы не поехали, я даже не интересовалась такой возможностью. Все хотели ехать в Западную Украину, там где не было российских военных», – говорит женщина.

Путь держали в Полтаву, первоначально не было мысли покидать Украину. Но уже и там очень скоро стали звучать взрывы, а сирены стали будничным фоном. «Это было даже хуже, чем в Сумах. Там ты хоть в своём городе и знаешь, куда, если что, бежать. А в чужом городе не знаешь куда бежать и что делать», – признаётся женщина.

Решение – Висагинас

Идея отправиться именно в Литву для беженцев оказалась естественной. У близкой подруги Ларисы, с которой первые дни войны переживали в Сумах вместе под одной крышей, родственники живут в Висагинасе.

На одной машине – двое взрослых и трое детей – они отправились в сторону Польши, а затем и в Литву. И везде, по словам Ларисы, действительно везло, а на пути встречались люди, которые охотно помогали чем могли. «Война – она обнажает и много хорошего в человеке. Люди, которых раньше знал, они часто оказывались лучше, чем ты о них мог думать», – говорит женщина.

В Висагинасе беженцы были уже в середине марта: «Нас очень радушно встретили. Сразу отвели в миграционный центр. Потом мы встали на учёт в Центре занятости. Сложностей не было. Всё было просто и быстро».

В Литве

Адаптация в Литве тоже, по словам женщины, прошла быстро и безболезненно. Насколько можно это так характеризовать в ситуации вынужденного бегства из родного города из-за войны.

«Меня очень порадовало отношение к детям. Дети подруги сразу же, со второго дня, пошли в школу. Мой сын – он постарше, ему 16 лет – учится в местном училище на мехатронике. Ему сразу же сказали: можете оставаться. Ему очень нравится. Учителя – большие молодцы. Понятно, что такой приезд украинцев в город – это было неожиданно для города. Неожиданно для властей города, неожиданно для учителей и училищ. Ясно, что украинцы не знают литовского языка. И то, как они быстро подстроились, адаптировались – это достойно восхищения, и мы очень им благодарны», – говорит Лариса.

Сам Висагинас оказался уютным и дружелюбным. И очень безопасным. «Детей можно спокойно выпускать гулять и не переживать, что с ними что-то случится», – продолжила наша героиня. Лес, озёра, а вот-вот начнётся сезон гребли.

Что касается работы, то по специальности, да ещё в таком небольшом городке, найти её непросто. Разумеется, в первую очередь из-за языка, хотя курсы литовского языка для украинцев уже появились. Пока помогает город и различные республиканские учреждения: Maisto Bankas обеспечил продуктовой картой, самоуправление оказало финансовую помощь.

«Большое спасибо всем литовцам. И официальным властям, и простым людям. Мы, конечно же, понимаем, что для них это тоже трудно. Не у всех людей высокий уровень доходов. Делиться с нами им, может быть, тоже трудно и болезненно. Я понимаю, что, быть может, не все украинцы бывают такими уж приятными людьми. Мы все обычные люди, простые, как и все. Поэтому им (жителям Литвы – прим.) приходится где-то тесниться, уступать, а это не всегда приятно. Мы им всем очень благодарны», – говорит женщина.

Продолжая обустраиваться, беженцы, конечно же, ждут окончания войны и возможности вернуться. «Когда мы узнаем, что война закончилась, в первую минуту мы все будем плакать и звонить своим родным. А потом собирать чемоданы и ехать домой. (…) Мы вернёмся в Украину и будем её восстанавливать и обустраивать. И с удовольствием примем всех литовцев просто в гости. Надеюсь, вам, так как нам, помогать не придётся», – закончила свой рассказ Лариса.

Денис Тарасенко, портал zanedeliu.lt