Когда закончится пандемия и будут ли вводиться паспорта вакцинации?

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Такие сроки назвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

“Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться”, — отметил он.

По словам Ханса Клюге, вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. Он уточнил, что это только прогноз, поскольку в настоящее время никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

На днях ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире.

Никто не будет в безопасности до тех пор, пока все не будут в безопасности

Такой лозунг выдвигает одна из инициатив Всемирной организации здравоохранения. Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) объединяет правительства, научных работников, частные компании, гражданское общество, благотворительные организации и глобальные организации здравоохранения (это Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Фонд для инновационных и новых диагностических средств (ФИНД), ВОЗ, Всемирный банк и другие).

Эти организации ставят своей задачей в кратчайшие сроки приблизить конец пандемии. Каким образом? Поддержкой разработки и справедливого распределения средств диагностики, лекарственных препаратов и вакцин, необходимых для снижения смертности и распространенности тяжелых случаев заболевания. Таким образом цель этого направления – обеспечить полное восстановление общественной жизни и экономической активности во всем мире в ближайшем будущем.

Инициатива ACT осуществляется в четырех областях деятельности:

– диагностика,

– лечение,

– вакцины,

– укрепление систем здравоохранения.

Почему так важны вакцины и что такое “коллективный иммунитет”

Понятие “коллективного иммунитета”, о котором нам часто приходится слышать, используется применительно к вакцинации, которая может обеспечивать защиту населения от того или иного вируса при достижении определенного охвата вакцинацией.

Коллективный иммунитет достигается, когда людей защищают от вируса, а не подвергают его воздействию.

Вакцины обучают нашу иммунную систему вырабатывать антитела, как это может произойти, когда мы заболеваем. При этом вакцины работают, не делая нас больными. Вакцинированные люди защищены от заболевания.

По мере того, как среди населения того или иного региона все больше людей получают вакцину, все меньше людей остаются уязвимыми. Это уменьшает вероятность передачи вируса от человека к человеку. Снижение вероятности распространения патогена в сообществе защищает тех, кто не может быть вакцинирован из-за других серьезных болезней от заболевания, против которого направлена вакцина. Это и называется “коллективным иммунитетом”.

“Коллективный иммунитет” существует, когда большая часть населения вакцинирована. Ведь это затрудняет распространение инфекционных заболеваний, поскольку число людей, которые могут быть инфицированы, невелико.

Таким образом, как поясняет Всемирная организация здравоохранения, достижение коллективного иммунитета с помощью безопасных и эффективных вакцин снижает показатели заболеваемости и спасает жизни.

Какую вакцину выбрать и будут ли вводиться прививочные паспорта?

Сейчас для поставки вакцин на европейский рынок разрешения выданы трем компаниям. Это BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Есть ли разница, какой вакциной лучше прививаться от коронавируса? И будет ли в Европе вводиться требование об обязательном вакцинировании, о получении так называемого паспорта вакцинации? С этими вопросами мы обратились к Агне Казлаускайте, временно исполняющей обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Литве. И вот что она ответила:

– Технология производства вакцин различается. Одни из них белковые, другие – на основе аденовируса приготовлены. Но не важно, по какой технологии изготовлено, если вакцина подтверждена, получила подтверждение, это значит, что она на самом деле безопасна и эффективна. И можно ее использовать.

Действительно, сейчас идут разговоры о паспортах вакцинации. Недавно Евросоюз принял такие ориентиры на будущее, какие данные в этих паспортах должны быть зарегистрированы, чтобы был единый стандарт. Однако в данный момент Евросоюз говорит о паспортах вакцины так называемых, чтобы они использовались только в медицинских целях. Только зафиксировать факт – когда человек привит и когда ему нужна следующая доза вакцины. Потому что очевидно, что говорить о каких-то привилегиях, о каком-то другом использовании, скажем, для путешествий и т.д. – конечно, для этого требуются дискуссии. И эти дискуссии будут. Потому что нужно обратить внимание на разные аспекты или факты. Прежде всего, на момент, когда вакцинация только набирает обороты, и не все люди еще привиты, возникают и этические проблемы. Как можно от человека требовать паспорт вакцинации, если даже не все приоритетные группы привиты. Тут могут появиться и вопросы защиты личных данных и т.д. Так что очевидно, что эти дискуссии будут продолжаться на уровне всего Евросоюза. Но на данной конкретный момент, на данном этапе, если говорить о справке о вакцинации, или паспорте, использовать их планируется только в медицинских целях.

Источники: тут и тут



