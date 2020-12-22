Когда защитная маска обязательна, а когда ее разрешается не носить

Правило, которое уже вошло у нас в привычку – выходя из дома, обязательно надевать защитную маску. По правилам ее положено менять каждые два часа.

Внешней стороной маски, как говорят специалисты, считается та, на которую нанесен логотип изготовителя, либо более яркая. Если же таких отличительных черт у маски нет, то можно надевать ее любой стороной. Главное правило – плотно прижать верхнюю часть маски к переносице при помощи гибкой металлической вставки. Некоторые проблемы, особенно в это время года, маски доставляют тем, кто носит очки. Им рекомендуется сначала надевать маску, а затем очки – таким образом, чтобы оправа очков дополнительно прижимала маску к лицу. Есть и еще варианты – например, пользоваться специальным спреем от запотевания стекол, но в период карантина его в магазинах, скорее всего, будет не найти. Некоторые советуют перед тем, как надеть маску, промыть линзы очков мылом, средством для мытья посуды, или даже пеной для бритья. Но тут, конечно, надо оценить, не повредит ли это очкам.

По действующим сегодня правилам защитную маску всем лицам старше 6 лет обязательно носить во всех общественных местах.

Когда маски разрешается не надевать

в то время, когда люди занимаются спортом;

во время спортивных тренировок высокого уровня мастерства;

во время предоставления услуги, когда услугу невозможно оказать, если получатель услуги находится в маске;

лицам с ограниченными возможностями, которые по своему состоянию здоровья не могут носить маску или ее ношение может ухудшить состояние здоровья человека – таким людям рекомендуется носить щиток для лица;

за пределами населенных пунктов (городов, поселков, деревень, частных усадеб, садоводческих товариществ) и при отсутствии в радиусе 20 метров других лиц, за исключением членов семьи.

В учебное время на детей старше 6 лет, занимающихся по программам дошкольного, предшкольного и начального образования, когда они находятся в учебных учреждениях и (или) на их территориях не распространяется требование носить защитные средства, закрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы и другие средства защиты).

Маску обязательно следует носить в помещениях общего пользования мест для проживания. Рекомендуется носить маску на частном личном празднике, если такой устраивается, или при общении с членами другой семьи / домашнего хозяйства.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.