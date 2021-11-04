Когда зажгутся ёлки в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде?

До начала зимнего сезона осталось меньше месяца. Примерно столько же осталось и до церемонии зажжения главной Рождественской ёлки Литвы. Между тем Рождественские ёлки зажгут и в других городах, например, в Каунасе и Клайпеде. RUSRADIO LT собрало всю возможную информацию и с удовольствием делится с вами.

Рождественская ёлка в Вильнюсе

В первую очередь, расскажем о Рождественской ёлке в столице. Организаторы как обычно не раскрывают никаких секретов. Известно немногое: организаторы сохранят тенденцию последних нескольких лет, а в основе ёлки будет металлический каркас. Помимо этого организаторы заверили, что огней и лампочек на ёлке будет предостаточно – хватит на всех жителей и гостей столицы.

Сам город будет украшен так же, как был украшен последние несколько лет. По поводу возвращения традиционных мероприятий и Рождественской ярмарки будет ясно в самое ближайшее время. Напомним, что в прошлом году из-за карантина все массовые мероприятия были отменены. Организаторам тогда пришлось отказаться от Рождественской 3D-сказки, паровозика, городка, сквера дизайна и международной Рождественской благотворительной ярмарки.

В этом же году тайна раскроется 27 ноября. Именно в этот день и состоится церемония зажжения столичной Рождественской ёлки. Правда, в настоящий момент не до конца понятно, как жители и гости столицы увидят это мероприятие – вживую или по телевизору. Но и это мы совсем скоро узнаем.

Рождественская ёлка в Каунасе

Далее на очереди Каунас. Там церемония зажжения состоится также 27 ноября в 19:00. Известно тоже немногое: ёлка будет стоять на Ратушной площади, как и все предыдущие годы. Там же будет Рождественский городок. В этом году за создание ёлки снова отвечает художница Йоланта Шмидтиене. Она пообещала, что подарит в этом году «зелень в середине лета». И больше неизвестно ничего. Умеет Каунас держать интригу…

Рождественская ёлка в Клайпеде

И наконец, Клайпеда. Там информации тоже весьма немного: церемония зажжения состоится 4 декабря на пл. Teatro. Чтобы избежать массового скопления людей, будет вестись прямая трансляция мероприятия. Клайпеда тоже решила не нарушать традиций, поэтому ёлочка будет живой. Также организаторы рассказали, что помимо самой ёлки будет ещё один или несколько объектов, которые станут местом притяжения, но что это будет, оставили в секрете. Известно лишь, что это точно не ледовый каток.

До Нового года осталось не так много времени!