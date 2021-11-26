Когда зажгутся огни на ёлочках в разных городах Литвы

Мы уже рассказывали, что в субботу, 27 ноября, зажгутся ёлки в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе. А когда состоятся церемонии зажжения праздничных огней в других городах?

Вильнюсский район 3 декабря праздновать начнёт Майшягала, 5 декабря – Рудамина, 7-го – Лаворишкес, 8-го – Шумск, 10-го – Кабишкес, 11-го – Бездонис. Алитус

Праздничная церемония состоится 3 декабря в 18 часов в Ратуше. В программе – мероприятие по передаче титула Культурной столицы, музыка, танцы, лазерное шоу.

Биржай

Праздник состоится 3 декабря в 17.00 часов на пл. Nepriklausomybės. Будет показан интерактивный спектакль для детей и всей семьи Kas gyvena paslapčia?

Бирштонас

Праздник зажжения ёлочки – 4 декабря в 17:00 часов на пл. J. Basanavičiaus. Весь декабрь почти каждый день будут проходить разные интересные мероприятия. А по выходным состоятся экскурсии на Каледомобиле.

Висагинас

Праздник состоится 4 декабря на пл. Santarvės. 4, 11, 17 и 18 декабря планируются и Рождественские ярмарки.

Зарасай

Церемония зажжения ёлочки и праздничный концерт состоится 3 декабря в 16.30 на пл. Sėlių.

Игналина

Зажжение ёлочки – 3 декабря на пл. Laisvės.

Йонава

Зажжение ёлочки состоится 28 ноября в 17.00 часов по адресу Žeimių g. 13. В программе – Рождественские персонажи, мастерские, праздничные фейерверки. А кроме главной ёлочки в сквере Ramybės засверкает огнями и городок Рождественских ёлочек. Их будет более семи десятков.

Каунасский район

Сегодня, 26 ноября, – в усадьбе Раудондвариса – церемония зажжения ёлки. с 26 ноября по 31 декабря будут работать Рождественская ярмарка и каток.

Кедайняй

Огни на ёлочке зажгутся 3 декабря в 18.00 часов на Большой торговой площади. Состоится концерт, музыкальное лазерное шоу и ярмарка Рождественских подарков.

Клайпеда

Церемония зажжения Рождественской ёлки состоится 11 декабря в 17 часов на Театральной площади города. Пройдёт праздничный концерт с участием Каледу сенялиса. Весь праздничный период по выходным будет работать Рождественская ярмарка. А 18 декабря на Театральной площади засияет 30-метровая световая инсталляция, посвященная Клайпеде Laiko spalvos 770.

Клайпедский район

Зажжение ёлочки – 3 декабря в 18.00 часов в Гаргждай на пл. Savivaldybės. 17-18 декабря будет проходить Рождественская ярмарка.

Лаздияй

Зажжение Рождественской ёлки – 1 декабря на пл. Nepriklausomybės. 1-2 декабря состоится и ярмарка подарков и угощений.

Мажейкяй

Ёлочка зажжётся 10 декабря в 18.00 часов на пл. Šv. Pranciškaus Asyžiečio. 17–23 декабря на ул. Vasario 16-osios, возле железнодорожного вокзала, будет проходить ярмарка – Рождественский городок.

Мариямполе

Зажжение ёлочки – 4 декабря на пл. J. Basanavičiaus, состоится и Рождественская ярмарка. А 17 декабря в Парке Поэзии засияет огнями Аллея Рождественских ёлочек.

Молетай

Праздник Dangiškos Kalėdos Molėtuose состоится 10 декабря в 17.00 часов на пл. Savivaldybės. Ёлочка будет интерактивная. В этот же день засияет огнями и весь город, появится Аллея ёлочек. Можно будет погулять по берегу городского озера и даже найти небеса на земле.

Неринга

2 декабря в 18.00 часов зазгутся огни на ёлочке в Центральном парке Ниды. А с 4 декабря будет работать Рождественский городок Ниды на причале по адресу ул. Naglių, 16.

Паланга

Зажжение ёлочки в Паланге – 3 декабря в 18.00 часов по адресу: Grafų Tiškevičių алл., 1/Vytauto ул. В Швентойи – 4 декабря в 18.00 часов по адресу ул. Topolių, 4.

Плунге

Зажжение ёлочки – 3 декабря в 17.00 часов на площади Старого города. Состоится праздничный концерт, будет работать Рождественская ярмарка. Но уже с субботы, 27 ноября, во Дворце князя Николая Огинского будет работать резиденция Каледу сенялиса с образовательными занятиями – украшением Рождественских пряников и декорированием игрушек.

Рокишкис

Ёлочка зажжётся 3 декабря на пл. Nepriklausomybės, состоится Рождественская ярмарка. В Рокишской усадьбе будет работать Рождественская почта, будет резиденция Каледу сенялиса.

Таураге

Праздник зажжения ёлочки состоится 3 декабря на пл. Pilies. Будет показана сказка Kalėdų stebuklo belaukiant… С 11 часов утра начнёт работать Рождественская ярмарка. В этот же день зажгутся огни на аллее Рождественских ёлочек – ёлочек будет около 70.

Тракай

Ёлочка зажжётся 4 декабря в 18.00 часов на обзорной площадке напротив замка по адресу ул. Karaimų, 57. В программе – поздравление Каледу сенялиса, концерт и фейерверки.

Тяльшяй

Зажжение ёлочки – 4 декабря в 17 часов на пл. Turgaus. Тогда же будет отмечаться и 230-й день рождения города. А 13 декабря в 18 часов на пл. Katedros состоится открытие Посольства Каледу сенялиса в Тяльшяй.

Утена

Праздник состоится 5 декабря во дворе Центра культуры Утены. Будет работать Рождественская ярмарка. А Большая Рождественская ярмарка откроется 18 декабря в Спортивном центре.

Шяуляй

Церемония зажжения ёлочки состоится 4 декабря в 16.00 часов на пл. Prisikėlimo. Весь праздничный период будет работать ярмарка – появятся три Рождественских домика, в которых будут продаваться угощения.

Шяуляйский район

Праздник зажжения Рождественской ёлки – 2 декабря на пл. L. Ivinskio, в Куршенай. Во время праздника будут проходить разные игры, встреча с Каледу сенялисом.

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