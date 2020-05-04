Количество граждан, получающих субсидии, станет больше

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Получить субсидии в размере 257 евро могут те, кто работает самостоятельно более трех месяцев за последний год и у кого нет задолженности перед “Содрой”. Но если раньше у такого человека не могло быть других трудовых отношений, то теперь они могут быть. Правда, по трудовому договору такой человек должен получать не более 657 евро на бумаге, т.е. ниже “минималки”.

Новый порядок будет применен задним числом — с начала карантина 16 марта. И будет действовать в течение всего карантинного периода.

Напомним, что выплатой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане — пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

В случае если человек, подающий заявление, числился безработным или является безработным — он обращается к своему куратору. Если подающий не был безработным и не числился в службе занятости, он может подать заявку на сайте https://uzt.lt/

Обращаться за выплатой можно в службу занятости, выплата начисляется в течение трех рабочих дней. Если на заявке нет подписи или электронной подписи, то в течение 30 календарных дней нужно предоставить оригинал заявки в службу занятости.

Вся подробная информация — на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883.

Напоминаем: работающие самостоятельно — это те, кто занимается индивидуальной деятельностью, работает по авторскому договору и т.д.

Также парламент решил, что студенты, которые за год проработали как минимум три месяца, смогут получать выплату по безработице.

Поправки к закону о занятости должен подписать президент страны, после чего они вступят в силу.