Covid-19 Вакцинация

Количество ковид-пациентов в больницах растёт

Автор Евгений Русаков 2

Количество ковид-пациентов в больницах растёт

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис утверждает, что последняя неделя была особенной не только из-за увеличившегося темпа вакцинации. Вместе с этим увеличилось и количество занятых в больницах ковид-пациентами коек. По его словам, всё идёт к тому, что в конце этой недели мы будем иметь не менее 250 ковид-пациентов. По этой причине Правительству Литвы следует обсудить новые методы управления пандемией, и сделать это нужно во время самого ближайшего заседания Кабмина, т.е. завтра. Как сказал Арунас Дулькис, практически каждый день на прошлой неделе больницы Литвы пополнялись примерно 20 новыми ковид-пациентами. И если в начале недели их было около 100, то к концу недели это число выросло до 184 человек. Если всё будет развиваться и дальше в таком же духе, то к концу недели количество ковид-пациентов в больницах составит 250 человек, а то и больше. При этом глава Минздрава похвалил выросшие темпы вакцинации, отметив, что предыдущая неделя была лучшей за последних два месяца.

Эммануэль Макрон обратился к французской молодёжи через Tik Tok и Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих аккаунтах TikTok и Instagram видеозапись. На видео глава Франции пообещал ответить на вопросы пользователей о коронавирусе и вакцинации. Таким образом политик надеется убедить французскую молодёжь сделать прививку, ведь именно в этой категории населения наблюдается взрывной рост заболевания коронавирусом. Эти социальные сети выбраны неслучайно – при помощи этих видео президент пытается обратиться конкретно к молодёжи, среди которой популярны именно Tik Tok и Instagram. Причина тоже до боли проста – среди молодых людей наблюдается взрывной рост показателей заражения. При этом темпы вакцинации в этой категории не ускоряются. Необходимо отметить, что глава Франции не только обращается к гражданам своей страны. Он охотно общается и отвечает на вопросы, которые ему задают. Так что следите, подписывайтесь, ставьте «лайки»!

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