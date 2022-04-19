Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

В Литве планируется увеличить максимальное количество мест в группах детских садов, чтобы у детей украинских беженцев появилось больше возможностей попасть в сад.

По словам главы Минздрава Арунаса Дулькиса, в группах для самых маленьких норму гигиены предлагается увеличить от 15 до 17 человек, в старших группах – от 20 до 22. За принятых в группы украинских детей детсадам будут выделяться дополнительные средства.

Министр также заверил, что эти правила временные и, скорее всего, будут действовать в течение года.

В Литве сейчас зарегистрировано около 5 тысяч украинских детей в возрасте до 6 лет.

Сообщается также, что в четырех школах столицы уже есть классы с обучением на украинском языке, а вскоре они будут в девяти школах Вильнюса. Часть уроков в таких школах ведут учителя из Украины. На уроках используется также опыт дистанционного обучения, поскольку часть детей учится со своими классами в Украине.