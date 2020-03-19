Количество пассажиров в столичном общественном транспорте снизилось на 66%

Представители компании “Susisiekimo paslaugos” сообщили, что после введения карантина пассажиропоток столичного общественного транспорта снизился примерно на 66%.

В связи с этим часть маршрутов была отозвана, а большинство автобусов и троллейбусов будет курсировать только до 22:00.

После 22:00 будут ездить только 24 и 25 автобусы, а также 4, 6, 12, 15 и 18 троллейбусы.

С 19 марта не будут курсировать автобусы 65 маршрута, поэтому пассажиры в качестве альтернативы могут выбрать 35, 36, 66 и 76 автобусы.

Не будут курсировать автобусы 89 маршрута и троллейбусы 21 маршрута. В качестве альтернативы пассажирам предлагают выбирать 10, 31, 33, 53, 1G и 4G автобусы или 12, 17 и 20 троллейбусы.

С пятницы, 20 марта, изменится расписание 7, 10, 53, 1G, 2G, 3G, 4G и 5G автобусов и 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 19 и 20 троллейбусов.

По выходным весь столичный общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме.

По словам представителей компании “Susisiekimo paslaugos”, в первые дни карантина пассажиропоток в скорых автобусах упал примерно на 72%, в обычных автобусах — на 61%, а в троллейбусах — на 68%.

Всю более подробную информацию можно найти на странице vilniustransport.lt.