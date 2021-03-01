Комиссия обсудила план действий по управлению пандемией

Государственная комиссия по чрезвычайному положению обсудила дальнейшие действия по управлению пандемией.

После заседания глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что эпидемиологическая ситуация в стране нехорошая. Однако по сравнению с другими странами ЕС уровень заболеваемости в Литве ниже. Из положительных новостей – сокращение показателя смертности.

Отмечено, что снизились масштабы тестирования, поэтому было предложено их увеличить. Конкретный план действий по расширению масштабов тестирования должен быть подготовлен до 5 марта. По словам Агне Билотайте, никакие послабления карантина пока не обсуждались.

Напомним, что 25 февраля был расширен круг людей, которые могут тестироваться профилактически.

В список вошли все социальные работники, педагоги, полицейские, пожарные-спасатели, учителя, представители сферы культуры. Профилактически могут проверяться также работники учреждений здравоохранения, студенты-медики, волонтеры, все лица, предоставляющие социальную помощь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.