Covid-19 Новости

Комиссия обсудила план действий по управлению пандемией

Автор RUSRADIO LT 27

Государственная комиссия по чрезвычайному положению обсудила дальнейшие действия по управлению пандемией.

После заседания глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что эпидемиологическая ситуация в стране нехорошая. Однако по сравнению с другими странами ЕС уровень заболеваемости в Литве ниже. Из положительных новостей – сокращение показателя смертности. 

Отмечено, что снизились масштабы тестирования, поэтому было предложено их увеличить. Конкретный план действий по расширению масштабов тестирования должен быть подготовлен до 5 марта. По словам Агне Билотайте, никакие послабления карантина пока не обсуждались. 

Напомним, что 25 февраля был расширен круг людей, которые могут тестироваться профилактически.

В список вошли все социальные работники, педагоги, полицейские, пожарные-спасатели, учителя, представители сферы культуры. Профилактически могут проверяться также работники учреждений здравоохранения, студенты-медики, волонтеры, все лица, предоставляющие социальную помощь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Карантин продлевается еще на месяц, масочный режим ослабляется

Автор Анжелика Орлёнок
Земфира: клип на новую песню «Злой человек»

Земфира: клип на новую песню «Злой человек»

Автор Эвелина Никанорова
В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

Автор RUSRADIO LT

На прошлой неделе установлен температурный рекорд

Автор RUSRADIO LT
Вильнюс выделил средства на поддержку культурных проектов

Вильнюс выделил средства на поддержку культурных проектов

Автор RUSRADIO LT
Экзамены

Экзамены на аттестат зрелости в этом году состоятся

Автор RUSRADIO LT
TikTok

TikTok представил ряд новых настроек безопасности

Автор Эвелина Никанорова
На что обратить внимание, чтобы зимние праздники прошли без пожаров

На что обратить внимание, чтобы зимние праздники прошли без пожаров

Автор Анжелика Орлёнок
По итогам снегопада...

По итогам снегопада…

Автор RUSRADIO LT