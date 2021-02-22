Covid-19 Новости

Комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит масочный режим

Автор RUSRADIO LT 48

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям теперь будет заседать каждые две недели. Следующее заседание назначено на 1 марта.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел. Председатель комиссии, министр внутренних дел Агне Билотайте, не исключает возможности внеочередного собрания, в случае необходимости. 

В состав комиссии входят главы всех министерств, а также руководители некоторых учреждений. Комиссия рекомендует Правительству решения по управлению пандемией.  

А сегодня экспертный совет при правительстве обсудит правила ношения масок. Предполагается, что в этом вопросе возможны как послабления, так и ужесточения правил. В частности, предлагается отказаться от ношения масок на открытом воздухе. При этом в помещении, где предоставляются контактные услуги, предполагается ввести требование носить респираторы. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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