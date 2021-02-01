Covid-19 Новости

Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Автор RUSRADIO LT 38
Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Состоялось заседание комитета по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы, на котором обсуждались возможные ослабления карантинного режима.

На пресс-конференции, которая состоялась после заседания, говорилось о том, что снижение показателей заболеваемости радует, а правительству планируется рекомендовать поэтапный план ослабления карантина.

В частности, на этой неделе рекомендуется разрешить работать лыжным центрам, а также маленьким магазинам и салонам красоты. Естественно, при выполнении определенных условий.

Предположительно решения по этому вопросу могут быть приняты частично сегодня вечером, частично – в ближайшую среду. Комиссия, в свою очередь, еженедельно будет анализировать ситуацию и рекомендовать новые послабления.

 

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Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

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