Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Состоялось заседание комитета по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы, на котором обсуждались возможные ослабления карантинного режима.

На пресс-конференции, которая состоялась после заседания, говорилось о том, что снижение показателей заболеваемости радует, а правительству планируется рекомендовать поэтапный план ослабления карантина.

В частности, на этой неделе рекомендуется разрешить работать лыжным центрам, а также маленьким магазинам и салонам красоты. Естественно, при выполнении определенных условий.

Предположительно решения по этому вопросу могут быть приняты частично сегодня вечером, частично – в ближайшую среду. Комиссия, в свою очередь, еженедельно будет анализировать ситуацию и рекомендовать новые послабления.