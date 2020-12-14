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Компании-перевозчики ожидают разъяснений

Автор RUSRADIO LT 6

В связи с запретом на передвижение жителей страны между муниципалитетами компании по пассажирским перевозкам обдумывают свои дальнейшие действия.

Представители компании Lietuvos geležinkeliai ждут детальной информации о том, будет ли осуществляться проверка в междугородних поездах, и чьими силами она будет проводиться. Тем не менее, компания уже сейчас прогнозирует падение пассажиропотока на 80%.

Представили автобусной компании Kautrа также ждут некоторых разъяснений, на основании которых будут принимать решение о сокращении рейсов или их отмене.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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