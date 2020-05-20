Listen to «Компании Smiltynės perkėla — 75 лет. Переправе — 700» on Spreaker.

Сегодня, в Европейский день моря, свой 75-й юбилей отмечает компания Smiltynės perkėla, — пишет газета Vakarų ekspresas. Подарок на юбилей — начало строительства нового парома. Между тем, историки Морского музея рассказывают, что в этих местах переправа существует с XIII века. Паромщики работали и в средневековье, и в межвоенное время. Поэтому дата рождения переправы — дело выбора. Сегодняшняя компания Smiltynės perkėla владеет пятью паромами. Из самых старых остался один — Кинтай, ему уже 44 года. Руководство компании сожалеет, что, в отличие от 70-летия переправы, в этом году концерта на набережной Šiauriniс ragas (Северный рог) не будет. Но вот 80-летие обещает отметить торжественно.