Компании, в которых значительно снизилось число работников

В списке предприятий, в которых больше всего снизилось число работников, – крупные торговые и ресторанные сети, а также госкомпания « Почта Литвы » .

Об этом сообщает Delfi. Портал опирается на данные «Содры», которые показывают, что в прошлом году, кроме компаний, которые увольняли работников в связи с реструктуризацией, больше всего людей уволили крупные торговые сети.

Maxima – более 1200, IKI – почти 750.

По словам представителей этих компаний, число работников уменьшилось в связи с автоматизацией деятельности. Планов продолжить увольнения в этом году у них нет.

«Почта Литвы», где за год уволено более 550 работников, – на третьем месте. Госкомпания намерена продолжить процесс автоматизации деятельности, поэтому число работников и дальше будет падать. Далее в списке следуют сетевые рестораны. Они, правда, надеются, что после карантина смогут возобновить свою деятельность и вернуть работников.

Между тем, по данным Службы занятости, в прошлом году больше всего число работников снижалось в сферах услуг, туризма и в санаториях.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.