Компания CityBee первая в мире предложила прокат санок.

Они сообщают, что отныне в каждом 10-м автомобиле, который можно арендовать в Литве, можно будет найти санки. По словам представителей компании, до этого никто в мире такую услугу не предлагал.

«‎Сейчас важно улучшать эпидемиологическое положение в Литве, мы хотим способствовать этому. Кроме того, мы хотим показать, что в наше время не обязательно покупать все вещи. Особенно, если мы пользуемся ими редко, ведь 90% времени они будут просто лежать и занимать место. Речь идет не только об автомобилях, но и о санках»,– сказал представитель компании.