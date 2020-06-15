Listen to «Компания Kautra почти полностью возобновила свою деятельность» on Spreaker.

Компания пассажирских перевозок Kautra сообщает, что завершен процесс возобновления междугородних рейсов. С конца прошлой недели компания возобновила дополнительные рейсы в Вильнюс, Шяуляй, Швянтойи, Друскининкай, Мажейкяй и другие города. По словам представителей перевозчика, на этом этапе возобновилось около 95% деятельности компании. По словам директора компании Kautra Линаса Скарджюкаса, в настоящее время вернулось около 50% пассажиров, но компания надеется на лучшее.