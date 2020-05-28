Listen to «Компания Kautra возобновляет рейсы во многих направлениях» on Spreaker.

Компания Kautra с завтрашнего дня увеличивает количество рейсов в Вильнюс, Клайпеду, Паневежис, Шяуляй, Друскининкай, Варену, Шилуте и ряд других городов.

Пассажирское автобусное сообщение со взморьем будет возобновлено на 90%, по сравнению с карантинным.

Свою деятельность, вынужденно приостановленную в марте, Kautra возобновила в середине апреля. Сейчас уже восстановлено более 60% рейсов междугороднего сообщения.