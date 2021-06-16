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«Компания по развитию Вильнюса» запускает проект для школьников

Автор Анжелика Орлёнок 10
«Компания по развитию Вильнюса» запускает проект для школьников

Vilniaus vystymo kompanija («Компания по развитию Вильнюса») запускает новый проект для школьников.

Согласно проекту школам помогут обустроить зеленые зоны — своеобразные школьные огороды, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе и научились ухаживать за растениями.

Начать работы по обустройству зон планируется уже летом, чтобы столичные дети осенью, после каникул, смогли проводить некоторые интегрированные уроки на клумбах и грядках.

Это позволит более предметно изучать биологию, окружающую среду и даже некоторые социальные дисциплины.

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