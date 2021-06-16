«Компания по развитию Вильнюса» запускает проект для школьников

Vilniaus vystymo kompanija («Компания по развитию Вильнюса») запускает новый проект для школьников.

Согласно проекту школам помогут обустроить зеленые зоны — своеобразные школьные огороды, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе и научились ухаживать за растениями.

Начать работы по обустройству зон планируется уже летом, чтобы столичные дети осенью, после каникул, смогли проводить некоторые интегрированные уроки на клумбах и грядках.

Это позволит более предметно изучать биологию, окружающую среду и даже некоторые социальные дисциплины.

Источник