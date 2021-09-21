Экология

Компания Tetra Pak планирует собирать упаковку через тароматы

Автор Анжелика Орлёнок
Компания Tetra Pak планирует собирать упаковку через тароматы
Vecher V Dvizhenii

Международная компания по производству упаковки Tetra Pak планирует в скором времени собирать использованную картонную упаковку в странах Балтии через тароматы.

Пилотный проект уже осуществляется в Эстонии. Пробный таромат принимает упаковку всех видов, вне зависимости от производителя, формы, размеров или вида продукции.

Перерабатывать и повторно использовать можно все материалы, используемые в производстве упаковки. Например, целлюлозу – не менее семи раз.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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