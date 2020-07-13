Listen to «Компания Vilniaus vandenys остановила прием сточных вод у компании Ecso» on Spreaker.

Это произошло в связи с загрязнениями пластиком, обнаруженными в выходные. На этот раз попадание пластика в окружающую среду удалось предотвратить. Специалисты на предприятии провели внеплановые проверки и зафиксировали в сточных водах остатки частиц пластика. Напоминаем, что в январе после полученных от жителей сообщений Vilniaus vandenys также обнаружили загрязнения вод пластиком, поступающим из компании Ecso. После этого инцидента на предприятии решено чаще проводить внеплановые проверки.