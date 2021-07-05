Компания выдала своему работнику зарплату в мешках с монетами

Компания на Филиппинах выдала своему работнику зарплату горой монет и поплатилась за это. Об этом пишет Vice.

Сотрудник фабрики NexGreen Enterprise в Валенсуэле Рассел Маноса получил жалование в десятках мешков с деньгами. Его двоюродный брат разместил в социальных сетях фотографии с монетами, и история получила огласку. В ситуацию вмешался мэр города Рекс Гатчалан, назвавший действия фабрики «оскорбительными».

Вскоре руководство компании признало ошибку, однако мэр решил наказать организацию, приостановив действие разрешения, позволяющего ей вести бизнес. Кроме того, он потребовал закрыть фабрику на 15 дней. В свою очередь, министр труда Сильвестр Белло III распорядился провести расследование в отношении компании. Из-за выплаты зарплаты монетами владельцу компании может быть предъявлено обвинение.

Источник

Еще больше историй – по ссылке.